i vandali rompono le fioriere in piazza redi

Piazza Redi sembra essere diventata il bersaglio preferito di ladri e vandali. Prima il colpo clamoroso alla gioielleria Giagnolini, "la storica", quella aperta nel 1975 in via Commandino, svaligiata due notti fa con un bottino che sfiora i 250mila euro. Poi, la scorsa notte, la scena surreale: i vasi davanti al negozio di gastronomia rovesciati e spaccati a calci. "Li ho visti stamattina alle otto e mezza, portando fuori il cane – racconta una residente –. Erano tutti per terra, distrutti. Abbiamo capito che era successo verso le quattro, qualcuno ha sentito il frastuono e ha visto due ragazzini scappare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

