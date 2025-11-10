I Tir in centro e la variantina Aurelia Sta sfumando il progetto dell’Anas È zona rossa a rischio esondazioni

Arcola (La Spezia), 10 novembre 2025 – “Problematiche insormontabili”. Secondo il gruppo di opposizione consiliare potrebbe sfumare il progetto della Variantina Aurelia a San Genisio, proposto da Anas, l’infrastruttura che avrebbe dovuto liberare il centro cittadino arcolano del transito dei mezzi pesanti. E’ quanto annunciano i consiglieri di ’Arcola protagonista’ che, su questo tema e molti altri nodi, hanno richiesto la convocazione della commissione territorio: un momento di confronto da cui i membri dell’opposizione sono usciti con una frase lapidaria, “il finanziamento di Anas andrà perso”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I Tir in centro e la variantina Aurelia. “Sta sfumando il progetto dell’Anas. È zona rossa a rischio esondazioni”

