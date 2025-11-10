I Tir in centro e la variantina Aurelia Sta sfumando il progetto dell’Anas È zona rossa a rischio esondazioni

Lanazione.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arcola (La Spezia), 10 novembre 2025 – “Problematiche insormontabili”. Secondo il gruppo di opposizione consiliare potrebbe sfumare il progetto della Variantina Aurelia a San Genisio, proposto da Anas, l’infrastruttura che avrebbe dovuto liberare il centro cittadino arcolano del transito dei mezzi pesanti. E’ quanto annunciano i consiglieri di ’Arcola protagonista’ che, su questo tema e molti altri nodi, hanno richiesto la convocazione della commissione territorio: un momento di confronto da cui i membri dell’opposizione sono usciti con una frase lapidaria, “il finanziamento di Anas andrà perso”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

i tir in centro e la variantina aurelia sta sfumando il progetto dell8217anas 200 zona rossa a rischio esondazioni

© Lanazione.it - I Tir in centro e la variantina Aurelia. “Sta sfumando il progetto dell’Anas. È zona rossa a rischio esondazioni”

Altre letture consigliate

tir centro variantina aureliaI Tir in centro e la variantina Aurelia. “Sta sfumando il progetto dell’Anas. È zona rossa a rischio esondazioni” - “L’amministrazione non ha pensato ad altre soluzioni per evitare la perdita del finanziamento” ... Riporta lanazione.it

’No Variante Aurelia’. L’amarezza del comitato: "Abbattono case e alberi per una colata di cemento" - E’ un’analisi tra l’ironico e il preoccupato quella che fa il comitato No Variante Aurelia, dopo il voto favorevole del consiglio comunale alla modifica al progetto che verrà poi discusso in Conferena ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tir Centro Variantina Aurelia