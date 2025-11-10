I tipici paninetti dolci e speziati britannici vengono di solito preparati in occasione della Pasqua

P er Fulvio Marino le farine non hanno segreti, la lievitazione nemmeno. Nel suo nuovo Tutto il mondo del pane (Slow Food Editore) fa il giro del pianeta di pane in pane. Pani delle feste, pani dolci, pani farciti. Tantissime le ricette della tradizione e creative proposte con la sapienza del comunicatore (non per niente Fulvio è ormai una star in tv). Pane: il segreto per farlo, conservarlo, riutilizzarlo. Con il maestro, Davide Longoni X Leggi anche › Pan brioche al curry e uva passa. Buona colazione INGREDIENTI X UNA TORTIERA DA 12 PEZZI: 500 g farina di grano tenero tipo 00 (W 330, PL 0,65, 14% proteine), 10 g lievito di birra, 200 g latte, 50 g zucchero, 60 g uova, 8 g sale, 50 g burro, 20 g miele, 30 g uvetta ammollata, 1 g cannella, 1 g noce moscata, burro per ungere la tortiera. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I tipici paninetti dolci e speziati britannici vengono di solito preparati in occasione della Pasqua

