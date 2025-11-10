I tifosi ‘vip’ del Real accusano Xabi Alonso di ancelottizzazione Mundo Deportivo

Reduce da un ottimo avvio di stagione, il Real Madrid guidato da Xabi Alonso sta attraversando un primo momento di crisi. O almeno così lo definiscono in Spagna, dopo che le Merengues hanno perso (0-1) sul campo del Liverpool in Champions e pareggiato (0-0) col Rayo Vallecano, sempre in trasferta, nell’ultima gara di Liga prima della sosta per le nazionali. Il principale nome sul banco degli imputati è proprio quello del tecnico che, come riferisce il Mundo Deportivo, è accusato di starsi “ancelottizzando”. Xabi Alonso e le critiche di “ancelottizzazione”. “Nessuno ha mai detto che allenare il Real Madrid sarebbe stato facile, questo è chiaro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

