I tifosi ‘vip’ del Real accusano Xabi Alonso di ancelottizzazione Mundo Deportivo
Reduce da un ottimo avvio di stagione, il Real Madrid guidato da Xabi Alonso sta attraversando un primo momento di crisi. O almeno così lo definiscono in Spagna, dopo che le Merengues hanno perso (0-1) sul campo del Liverpool in Champions e pareggiato (0-0) col Rayo Vallecano, sempre in trasferta, nell’ultima gara di Liga prima della sosta per le nazionali. Il principale nome sul banco degli imputati è proprio quello del tecnico che, come riferisce il Mundo Deportivo, è accusato di starsi “ancelottizzando”. Xabi Alonso e le critiche di “ancelottizzazione”. “Nessuno ha mai detto che allenare il Real Madrid sarebbe stato facile, questo è chiaro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il derby in Serie ? fra Real Castel Fontana e Real Ciampino è rossonero, i ragazzi di mister Gabriele Doria vincono davanti ai propri tifosi per 8 a 3. Dopo un primo tempo equilibrato, il Real Castel Fontana dilaga nella ripresa. In gol: Pistidda 3, Conti 2, Per - facebook.com Vai su Facebook
Tifoso vip dell'Inter esulta al gol del Real contro la Juve al Bernabeu: lo riconoscete? - Juventus, le telecamere hanno pizzicato un vip italiano sorridente sugli spalti del Bernabeu. Riporta corrieredellosport.it