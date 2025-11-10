I segreti dalla tavola alla palestra della campionessa della Nazionale di pallavolo femminile che ha vinto praticamente tutto

Il volto della pallavolo femminile italiana è quello di Paola Egonu, miglior opposto del Mondo e protagonista assoluta di tutti gli ultimi successi della Nazionale nell'ultimo anno, partendo dall'oro alle Olimpiadi di Parigi fino a quello nell'ultimo Mondiale, passando per il trionfo in Nations League. Perché se l'Italia è diventata il paese della pallavolo gran parte del merito è anche suo, fuoriclasse assoluta e personaggio iconico che si è posta alla guida dell'intero movimento. Una carriera pazzesca in cui il palmarés parla per lei, con i trionfi in Nazionale che si sommano a quelli ottenuti con le squadre di club con cui ha giocato (due campionati, cinque Coppe Italia e altrettante Supercoppe, un Mondiale per Club e tre Champions League) e che la rendono una delle atlete più vincenti di sempre. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - I segreti, dalla tavola alla palestra, della campionessa della Nazionale di pallavolo femminile che ha vinto praticamente tutto

