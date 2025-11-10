I missili russi che inquietano l’Occidente | l’ultimo segnale di Mosca

Con l’occasione della premiazione degli sviluppatori di due missili di enorme potenza Putin ha parlato delle capacità militari della Russia, nucleari e non. Ha così lanciato un segnale che in Occidente devono aver recepito. In particolare negli USA, perché a quanto sembra tali missili sono in grado di vanificare il progetto loro difensivo della “Cupola Dorata”. Burestvenik e Poseidon. Durante la cerimonia tenutasi la settimana scorsa, Putin ha definito i due missili in questione come armi “di significato storico” sia per la Russia che per “l’intero XXI secolo”. Entrambi sono a propulsione nucleare e possono montare una testata atomica, ma agiscono in due ambiti diversi. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - I missili russi che inquietano l’Occidente: l’ultimo segnale di Mosca

