I Maestri del Commercio | Sono la nostra identità e aiuteranno la crescita

Si è svolta ieri, alla Loggia dei Mercanti, la cerimonia dei Maestri del Commercio 2025, un evento nato dalla collaborazione tra Confcommercio Imprese per l’Italia Marche Centrali e 50&Più Ancona per rendere omaggio alla professionalità, alla dedizione e all’impegno degli imprenditori. "Un lavoro, il vostro- ha detto Francesco Acquaroli presidente della Regione Marche - che attraversa molti anni di attività e che è fondamentale per la nostra regione e per il nostro territorio. Le Marche sono riuscite ad attraversare un’epoca difficile e si preparano alle sfide del futuro. Noi dobbiamo essere resilienti e difendere la nostra identità e la nostra vocazione territoriale, la politica del borgo, del commercio nostra eccellenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

