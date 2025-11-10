I Foo Fighters stanno tornando. l’Italia risponde con la stessa attesa che si riserva alle comete rare. La band statunitense ha confermato il nuovo tour europeo per il 2026 e, tra le tappe, c’è anche Milano. Appuntamento per il 5 luglio 2026, Ippodromo SNAI La Maura, nell’ambito degli I-Days. Una sola data e un invito chiaro per questo ‘ Take Cover Tour 2026 ’: chi c’è, c’è. Il ritorno più atteso di Dave Grohl e soci. Dopo la scomparsa del batterista Taylor Hawkins, il gruppo torna sui palchi europei con la new entry Ilan Rubin e, soprattutto la forza di chi decide di continuare a vivere proprio dove ha sentito mancare l’aria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I Foo Fighters tornano in Italia. Ecco l’unica data italiana del ‘Take Cover Tour 2026’