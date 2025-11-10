Milano – Un post sui social che compare, poi scompare, ma svela e manda in fibrillazione i fan. Il post sul profilo del festival I-Days spuntato sabato e subito cancellato racconta che i Foo Fighters si esibiranno a Milano il prossimo 5 luglio all’Ippodromo La Maura. Una data attesa dai fan della band capitanata da Dave Grohl, l’ex batterista dei Nirvana che dal 1995 gira il mondo con un repertorio di rock “alternativo“. Gli indizi sui social (e non solo). L’annuncio ufficiale della data nel capoluogo lombardo, inserita nel loro “Take Over Tour 2026, dovrebbe arrivare oggi. Il post “fantasma“ conteneva anche l’indicazione dei gruppi che apriranno la giornata di musica alla Maura: Idles e Fat Dog. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I Foo Fighters alla Maura il 5 luglio: gli I-Days 2026 “calano” il tris