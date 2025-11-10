I Dixit volano alla finale del Cantagiro 2025 | la giovane band agrigentina debutta sul palco romano
Faranno il loro debutto nazionale il 16 novembre sul palco della finale del Cantagiro, la storica manifestazione ideata da Ezio Radaelli nel 1962. I Dixit, band nata ad Agrigento nel 2025, sono tra i gruppi selezionati per l’ultimo atto del concorso e porteranno in gara il singolo “As Always”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I Dixit volano alla finale del Cantagiro 2025: la giovane band agrigentina debutta sul palco romano - Il collettivo, formato da musicisti tra i 17 e i 20 anni, rappresenterà la provincia con il brano “As Always”. Da agrigentonotizie.it