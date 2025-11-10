I diritti dell' infanzia raccontati ai ragazzi all’iniziativa del Club per l’Unesco

La Sala Estense diventa aula di cittadinanza attiva e consapevole e ospita l’incontro ‘La convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza' in programma venerdì 14 dalle 9.30 alle 13. Una mattinata per conoscere, riflettere e discutere sui diritti dei bambini e degli adolescenti.Iscriviti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giornata dei Diritti dell’Infanzia: nelle Biblioteche Comunali di Firenze letture e attività sul diritto al gioco Il 20 novembre ricorre la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, un appuntamento che quest’anno UNICEF Italia dedica al di - facebook.com Vai su Facebook

I diritti dell'infanzia raccontati ai ragazzi: la Sala Estense diventa aula di cittadinanza attiva e consapevole - Una mattinata per conoscere, riflettere e discutere sui diritti dei bambini e degli adolescenti, quella in programma venerdì 14 novembre 2025, dalle 9. Secondo cronacacomune.it

Infanzia e adolescenza. Garlatti: “Ascoltiamo di più i ragazzi, non facciamo come se non ci fossero” - Offrire una serie di punti di vista e di approfondimenti sui temi che toccano i diritti di bambini e ragazzi in Italia. Segnala agensir.it

Garante Infanzia: «Il 4% dei minori stranieri non accompagnati delinque, è ora di affrontare il problema» - «I Msna hanno un rischio quasi sei volte maggiore di entrare in contatto con la giustizia rispetto ai coetanei», ha detto in commissione pochi giorni fa la Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, annu ... Secondo vita.it