I dati di Bankitalia esaltano Schifani | La Sicilia sta guidando la ripresa economica del Paese

Palermotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I dati di Bankitalia confermano quanto già evidenziato da diversi istituti di ricerca: la Sicilia cresce oggi più della media nazionale, guidando la ripresa economica del Paese”. Lo afferma il presidente della Regione, Renato Schifani, commentando il report della Banca d'Italia relativo al primo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

