I consigli di Smart Clinic per mantenere la pelle sana tutto l’anno
Con l’arrivo della stagione fredda, la pelle cambia: tende a seccarsi, diventare più sensibile e perdere la naturale luminosità. Ma oltre agli effetti visibili, l’inverno può influire anche sui livelli di vitamina D, un elemento fondamentale per la salute cutanea e generale dell’organismo. Ne parliamo con il dottor Marco La Vecchia, dermatologo di Smart Clinic, il network sanitario del Gruppo San Donato presente anche nei centri commerciali Oriocenter e Le Due Torri, che ci aiuta a capire perché la vitamina D è così importante e come prenderci cura della pelle quando il sole si fa più raro. Dottor La Vecchia, qual è il legame tra vitamina D e salute della pelle?. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
