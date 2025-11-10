I comunisti col Rolex | a casa Fratoianni 200mila euro all' anno

Le opposizioni in questi giorni lo ripetono come un mantra: "Il governo con la manovra aiuta i più ricchi". Il taglio dell'Irpef li ha mandati in tilt. Per loro, i più ricchi, sono gli italiani con un reddito annuo che va da 30 a 50mila euro. Sì, avete capito bene. E se i lavoratori con quei redditi sono ricchi, loro sono dei veri e propri nababbi. Già, perché chi punta il dito contro gli aiuti del governo destinati ai ceti medi (perché di quello stiamo parlando) registra redditi annui molto, molto più alti. Prendete nota: Angelo Bonelli, per esempio, autoproclamatosi portavoce dei più deboli è tra i più ricchi a sinistra, con un reddito annuo di ben 102. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

