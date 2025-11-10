Nessuno resiste a un piatto di bucatini all’amatriciana, neppure Robert De Niro, avvistato con Paolo Sorrentino in uno storico ristorante di Trastevere mentre tuffa la forchetta in un piatto di pasta fumante. Robert De Niro a cena a Trastevere tra amatriciana e tiramisù. Il divo hollywoodiano è arrivato a Roma per l’inaugurazione del Nobu Hotel di via Veneto, e in serata si è sposato a Trastevere per una cena nella storica Taverna Trilussa con il regista premio Oscar per La grande bellezza. A immortalarlo per primo è stato il re dei paparazzi Rino Barillari, che sul Messaggero ha rivelato anche il menu scelto da De Niro: antipasto con tagliere di affettati e formaggi, carciofi alla Giudìa, un assaggio di carbonara e amatriciana e tiramisù. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I bucatini all’amatriciana di Robert De Niro e Paolo Sorrentino a Trastevere