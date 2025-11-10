Hero MotoCorp le novità svelate a Eicma | la naked Hunk 440 l' enduro Xpulse 200 e i prototipi Vida

Gazzetta.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il colosso indiano ha presentato all'Eicma di Milano le sue nuove moto con motore termico e anticipa una serie di futuristici concept "zero emission" a due, tre e quattro ruote. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

