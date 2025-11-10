Hero MotoCorp le novità svelate a Eicma | la naked Hunk 440 l' enduro Xpulse 200 e i prototipi Vida

Il colosso indiano ha presentato all'Eicma di Milano le sue nuove moto con motore termico e anticipa una serie di futuristici concept "zero emission" a due, tre e quattro ruote. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hero MotoCorp, le novità svelate a Eicma: la naked Hunk 440, l'enduro Xpulse 200 e i prototipi Vida

Hero Xpulse 200: l'avventura costa meno di 3.000 euro!

Hero MotoCorp presenta a EICMA 2025 la sua nuova visione globale per la mobilità elettrica e sostenibile - Un nuovo capitolo si apre per Hero MotoCorp, che a EICMA 2025 svela una strategia ambiziosa e globale dedicata alla mobilità elettrica, all'innovazione tecnologica e alla crescita internazionale.

Hero MotoCorp, il più grande produttore mondiale di veicoli a due ruote, debutta in Italia - Hero MotoCorp, il più grande produttore mondiale di veicoli a due ruote, ha appena annunciato il suo ingresso ufficiale in Italia.