Harry e Meghan al Party James Bond per il 70° Compleanno di Kris Jenner | Un Evento da Star

Harry e Meghan hanno preso parte a un evento esclusivo in onore del 70° compleanno di Kris Jenner, immersi in un'atmosfera di lusso e circondati da celebri personalità del mondo dello spettacolo. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Harry e Meghan al Party James Bond per il 70° Compleanno di Kris Jenner: Un Evento da Star

Contenuti che potrebbero interessarti

Nuove tensioni tra i duchi di Sussex: Harry sarebbe contrario all'uso delle immagini familiari per promuovere i business di Meghan - facebook.com Vai su Facebook

Harry e Meghan al party (a tema James Bond) nella villa di Bezos per il compleanno di Kris Jenner: i look e la polemica per la spilla - Parata di star nella villa da 165 milioni di dollari di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Beverly Hills per il super party di Kris Jenner, la mamma di Kim Kardashian, che compie 70 anni. Lo riporta ilmessaggero.it

Harry e Meghan arrivano mano nella mano al party a tema James Bond per i 70 anni di Kris Jenner: guarda - Harry e Meghan hanno partecipato sabato 8 novembre a uno degli eventi più esclusivi dell’anno: la festa per il 70º ... Riporta gossip.it

Harry e Meghan al party (a tema James Bond) nella villa di Bezos per il compleanno di Kris Jenner - Parata di star nella villa da 165 milioni di dollari di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Beverly Hills per il super party di ... Lo riporta msn.com