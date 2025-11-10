HC Sannio | arriva la prima vittoria in serie A Silver contro il Fasano
Tempo di lettura: 3 minuti Il Club di Benevento targato “Prime Service” ha ottenuto i primi punti vincendo la sua prima gara del campionato di serie A Silver, nel solito esilio di Cerreto Sannita! La compagine sannita si è imposta con il punteggio di 26 a 22. I ragazzi guidati da Mr. Nicolas Sintas hanno conquistato meritatamente l’intera posta in palio ottenendo il primo successo della stagione 2025-2026 contro il Serra Fasano disputando un’ottima gara, soprattutto nella ripresa, quando sono riusciti a passare in vantaggio per poi allungare decisamente su un ottimo Fasano che ha provato a rientrare in gara fino all’ultimo istante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
