GTA ha incassato più di Star Wars | scopri quanto pesa Rockstar Games sulle tue tasche
Il franchise di Grand Theft Auto ha superato una soglia che pochi prodotti d’intrattenimento nella storia hanno raggiunto: oltre 10,2 miliardi di dollari di ricavi generati dal lancio di GTA V nel settembre 2013. Una cifra che ridefinisce completamente il concetto di successo commerciale nell’industria videoludica e che posiziona la serie creata da Rockstar Games in una categoria a sé stante, al di sopra di colossi cinematografici come Star Wars o Marvel. Per comprendere la portata di questo risultato, basta un confronto: l’intero franchise di Star Wars, con tutti i suoi film, merchandising e prodotti derivati, ha generato circa 10 miliardi di dollari al botteghino globale in oltre quattro decenni. 🔗 Leggi su Screenworld.it
