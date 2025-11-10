"Possiamo dire che sulle energie rinnovabili l’Umbria potrebbe arrivare a fare scuola – afferma Pasquale Trottolini, presidente di Green Zone –. Siamo molto soddisfatti, sia della legge regionale per l’individuazione delle aree idonee ad ospitare gli impianti approvata di recente, sia di come le imprese e i territori stanno rispondendo a questa sfida. Adesso, però, sarebbe opportuno che la Regione intervenga con propri strumenti per sostenere l’autoproduzione di energia, la costituzione di Cer anche nei Comuni esclusi dal Pnrr e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili produttivi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Green Zone, verso i 20 megawatt". Cna soddisfatta guarda nuovi obiettivi