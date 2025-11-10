Graziani loda Chivu | È umile e non litiga con nessuno La forza dell’Inter è anche in quella caratteristica
Inter News 24 L’ex attaccante Ciccio Graziani ha speso parole al miele nei confronti di Cristian Chivu, elogiando la prova dell’Inter contro la Lazio. Intervenuto a La Domenica Sportiva sulla Rai, Ciccio Graziani loda Chivu dopo Inter Lazio. L’APPORTO DEI DIFENSORI – « I cross di Dimarco, Akanji a calciare in porta, e poi anche Bastoni: questi sono difensori che spesso diventano attaccanti. La forza dell’Inter è anche questa. E poi mi dà l’impressione che l’Inter sia una squadra compatta con un leader che è Lautaro. Non è visto solo come un calciatore importante, come uno dei giocatori più importanti. 🔗 Leggi su Internews24.com
