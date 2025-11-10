Graziani controcorrente dopo Juve Torino | Mi sono divertito Spalletti avrà ragione Il commento sul primo tempo dei bianconeri nel derby
Graziani, l’analisi dello 0-0. Juve meglio nel primo tempo, Toro bene nella ripresa. Ai punti vinceva la Juve, Spalletti avrà ragione. Il derby della Mole tra Juventus e Torino terminato 0-0 ha diviso la critica. Ciccio Graziani, intervenuto a La Nuova DS, ha offerto una lettura completamente diversa. L’ex campione del mondo del 1982 ha ammesso senza mezzi termini di essersi divertito a vedere la partita. Graziani ha voluto sfatare un luogo comune. Ha spiegato che, sebbene si dica spesso che uno 0-0 sia un pessimo risultato da cui non può mai venire fuori una bella partita, sabato ha avuto ancora la consapevolezza che a volte ci si può divertire lo stesso anche senza gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
