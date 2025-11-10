Graziani controcorrente dopo Juve Torino | Mi sono divertito Spalletti avrà ragione Il commento sul primo tempo dei bianconeri nel derby

Graziani, l’analisi dello 0-0. Juve meglio nel primo tempo, Toro bene nella ripresa. Ai punti vinceva la Juve, Spalletti avrà ragione. Il derby della Mole tra Juventus e Torino terminato 0-0 ha diviso la critica. Ciccio Graziani, intervenuto a La Nuova DS, ha offerto una lettura completamente diversa. L’ex campione del mondo del 1982 ha ammesso senza mezzi termini di essersi divertito a vedere la partita. Graziani ha voluto sfatare un luogo comune. Ha spiegato che, sebbene si dica spesso che uno 0-0 sia un pessimo risultato da cui non può mai venire fuori una bella partita, sabato ha avuto ancora la consapevolezza che a volte ci si può divertire lo stesso anche senza gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Graziani controcorrente dopo Juve Torino: «Mi sono divertito, Spalletti avrà ragione». Il commento sul primo tempo dei bianconeri nel derby

Argomenti simili trattati di recente

Graziani l'ha detto davvero! La gaffe sul fallo di Bisseck in Verona Inter - facebook.com Vai su Facebook

Graziani sicuro: «La Juventus trarrà benefici da Spalletti. Rispetto a Mancini c’è una grande differenza sotto questo aspetto» - Graziani sull’esonero di Tudor e l’arrivo di Spalletti: il tecnico croato ha pagato il carattere, l’ex CT è il migliore ma la squadra non è da Scudetto L’esonero di Igor Tudor e l’imminente arrivo di ... Segnala juventusnews24.com

Il messaggio di Ciccio Graziani per Spalletti: “Adesso che sei alla Juve devi assolutamente…” - L'ex calciatore ha analizzato la stagione dei bianconeri fino a questo momento: giocatori che non rendono e la gestione Tudor. msn.com scrive

Juventus, Graziani fa notare: "Tudor, perché non due punte? Troppe rotazioni" - Siamo alla vigilia della sfida che la Juventus affronterà allo stadio Sinigaglia contro l'insidiosissimo Como di Cesc Fabregas. Segnala tuttomercatoweb.com