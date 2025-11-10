Grave incidente per il cestista Matteo Bettanti | cosa è successo e come sta
Una serata tranquilla a Vigevano, in provincia di Pavia, si è trasformata in dramma. Domenica 9 novembre, la Ferrari, guidata dal giovane cestista 21enne Matteo Bettanti ha perso il controllo in Corso Genova, finendo contro il muro di un edificio. Con lo sportivo c’era Alberto Righini, 52 anni, noto imprenditore ed ex presidente di Ance Pavia. L’impatto è stato così violento da richiedere l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre i due dall’abitacolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri, ambulanze, automedica ed elisoccorso, mentre la strada è rimasta chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
