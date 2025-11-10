Grande successo per il primo weekend della 38ª Festa del Tartufo di Campoli Appennino

Si è concluso con un grande successo di pubblico il primo weekend della 38ª Festa del Tartufo Bianco e Nero Pregiato di Campoli Appennino, svoltasi l’8 e 9 novembre nel suggestivo borgo della Valle di Comino.Sin dalla giornata di sabato, le vie del paese si sono riempite di visitatori, turisti e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

