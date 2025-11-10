Simona Ventura guida l'ottava puntata tra polemiche, sondaggi e tensioni nella Casa. In nomination Domenico, Giulia, Grazia e la coppia Francesca-Simone: uno di loro finirà d'ufficio al televoto eliminatorio. Questa sera, lunedì 10 novembre, torna in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. Si tratta dell'ottava puntata del reality show che, nonostante le accese dinamiche nella Casa, sta vivendo un momento difficile in termini di ascolti. Il pubblico sembra essersi progressivamente allontanato, tanto che Mediaset ha deciso di cancellare il doppio appuntamento settimanale, lasciando il reality in onda solo il lunedì sera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello: sondaggi prima dell'ottava puntata: chi sono i concorrenti preferiti dal pubblico