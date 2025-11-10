Grande Fratello | sondaggi prima dell' ottava puntata | chi sono i concorrenti preferiti dal pubblico
Simona Ventura guida l'ottava puntata tra polemiche, sondaggi e tensioni nella Casa. In nomination Domenico, Giulia, Grazia e la coppia Francesca-Simone: uno di loro finirà d'ufficio al televoto eliminatorio. Questa sera, lunedì 10 novembre, torna in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. Si tratta dell'ottava puntata del reality show che, nonostante le accese dinamiche nella Casa, sta vivendo un momento difficile in termini di ascolti. Il pubblico sembra essersi progressivamente allontanato, tanto che Mediaset ha deciso di cancellare il doppio appuntamento settimanale, lasciando il reality in onda solo il lunedì sera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
SPOILER ALERT Questa sera al Grande Fratello torna la busta rossa! A chi sarà destinata #Canale5 @mediasetinfinity #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
SPOILER ALERT Questa sera al @GrandeFratello: la busta rossa! A chi sarà destinata #Canale5 @MedInfinityIT #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello: sondaggi prima dell'ottava puntata: chi sono i concorrenti preferiti dal pubblico - Simona Ventura guida l'ottava puntata tra polemiche, sondaggi e tensioni nella Casa. movieplayer.it scrive
Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 10 novembre. Nomination, eliminati e sondaggi - Stasera, lunedì 10 novembre 2025, torna il Grande Fratello 2025 di Simona Ventura in prima serata su Canale 5. Secondo superguidatv.it
Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Grazia e Giulia c’è una sorpresa, un big rischia l'eliminazione - Il Grande Fratello stasera 10 novembre vivrà un nuovo televoto: Grazia, Giulia, Domenico e il duo Francesca- libero.it scrive