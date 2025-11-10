Tra triangoli amorosi, scontri tra mamme e misteriose buste rosse, la Casa del Grande Fratello promette scintille nella diretta di stasera. Torna questa sera, lunedì 10 novembre 2025, il Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Al suo fianco, nel ruolo di opinionisti, ritroveremo Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, insieme a Sonia Bruganelli, ormai presenza fissa nei Lumina Studios. L'ottava puntata andrà in onda in prima serata, subito dopo La Ruota della Fortuna. Benedetta, Domenico e Valentina: la bufera continua Non si placa la polemica attorno al presunto triangolo amoroso tra Benedetta, Domenico e Valentina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, anticipazioni di stasera: entra la mamma di Benedetta. Una busta rossa scuote i concorrenti