Grande Fratello anticipazioni di stasera | entra la mamma di Benedetta Una busta rossa scuote i concorrenti
Tra triangoli amorosi, scontri tra mamme e misteriose buste rosse, la Casa del Grande Fratello promette scintille nella diretta di stasera. Torna questa sera, lunedì 10 novembre 2025, il Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Al suo fianco, nel ruolo di opinionisti, ritroveremo Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, insieme a Sonia Bruganelli, ormai presenza fissa nei Lumina Studios. L'ottava puntata andrà in onda in prima serata, subito dopo La Ruota della Fortuna. Benedetta, Domenico e Valentina: la bufera continua Non si placa la polemica attorno al presunto triangolo amoroso tra Benedetta, Domenico e Valentina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Attimi di puro panico nella casa del Grande Fratello. Giulia Soponariu, appena 19 anni, si è improvvisamente accasciata sul divano. Ecco come sta - facebook.com Vai su Facebook
SPOILER ALERT Questa sera al @GrandeFratello: la busta rossa! A chi sarà destinata #Canale5 @MedInfinityIT #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 10 novembre - Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 10 novembre. tpi.it scrive
Anticipazioni Grande Fratello stasera 10 novembre: busta rossa, eliminato e primi baci - Grande Fratello 2025: anticipazioni della puntata di lunedì 10 novembre, tra amori, colpi di scena e un’eliminazione La puntata del ... Lo riporta tuttosulgossip.it
Grande Fratello stasera 10 novembre: anticipazioni e televoto - Stasera su Canale 5 il Grande Fratello con confronto esplosivo tra Domenico, Valentina e Benedetta. Come scrive lifestyleblog.it