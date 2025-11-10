Grande Fratello 2025 stasera su Canale 5 | anticipazioni della diretta di lunedì 10 novembre Nomination eliminati e sondaggi

Stasera, lunedì 10 novembre 2025, torna il Grande Fratello 2025 di Simona Ventura in prima serata su Canale 5. In studio accanto alla padrona di casa ritroviamo gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Confermata la presenza dell’opinionista “ospite” Sonia Bruganelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello 2025 stasera su Canale 5, la diretta della settima puntata del 10 novembre, cosa succederà?. Lunedì 10 novembre 2025 dalle ore 21.20 va in onda l’ottava puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 10 novembre. Nomination, eliminati e sondaggi

News recenti che potrebbero piacerti

SPOILER ALERT Questa sera al Grande Fratello torna la busta rossa! A chi sarà destinata #Canale5 @mediasetinfinity #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

SPOILER ALERT Questa sera al @GrandeFratello: la busta rossa! A chi sarà destinata #Canale5 @MedInfinityIT #GrandeFratello - X Vai su X

Grande Fratello 2025, stasera 10 novembre in tv: le anticipazioni - La puntata del Grande Fratello di stasera, lunedì 10 novembre 2025, promette scintille su Canale 5. Riporta lapresse.it

Grande Fratello, anticipazioni (10 novembre): Francesca e Donatella fuori, sorpresa per Anita e un’eliminazione choc - Stasera su Canale 5 va in onda l’ottava diretta stagionale del reality show condotto da Simona Ventura: la rottura di Valentina, nomination e sondaggi ... Secondo libero.it

Grande Fratello, stasera il ritorno di Valentina e una misteriosa busta rossa - Confronti, sorprese e il ritorno di Valentina al Grande Fratello 2025. Da msn.com