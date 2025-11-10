Grande Fratello 2025 stasera 10 novembre in tv | le anticipazioni
La puntata del Grande Fratello di stasera, lunedì 10 novembre 2025, promette scintille su Canale 5. L’ottava diretta del reality condotto da Simona Ventura, con la presenza degli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli, sarà caratterizzata da confronti accesi e momenti di forte emozione. Ecco tutte le anticipazioni. Il triangolo Benedetta-Domenico-Valentina. Il tema caldo della serata sarà senza dubbio il controverso triangolo amoroso che ha tenuto banco nelle ultime settimane tra Benedetta Stocchi, Domenico D’Alterio e la sua compagna Valentina Piscopo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
