Gli Usa verso la fine dello shutdown Otto Dem votano con Trump | Traditori

Gli Stati Uniti vanno verso la fine dello shutdown. Domenica 10 novembre il Senato ha votato sulla riapertura del governo federale, dopo che il leader dei repubblicani al senato John Thune aveva parlato dei colloqui bipartisan delle ultime ore. E i future sul Nasdaq sono cresciuti dell’1%, mentre quelli dello S&P 500 sono saliti dello 0,65%. Se il Senato dovesse approvare il disegno di legge, il pacchetto dovrà comunque essere approvato dalla Camera dei Rappresentanti e inviato al presidente Donald Trump per la firma. Un processo che potrebbe richiedere diversi giorni. Lo shutdown. Come ogni anno lo shutdown ha avuto un impatto crescente sull’economia statunitense, con i dipendenti federali, gli aeroporti, le forze dell’ordine e l’esercito. 🔗 Leggi su Open.online