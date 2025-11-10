Gli USA tornano alla normalità Shutdown finito grazie a 8 voti dei democratici traditori ma la sanità è a rischio

Dopo 40 giorni di blocco amministrativo, il più lungo nella storia degli Stati Uniti, il Senato ha raggiunto un accordo bipartisan per porre fine allo shutdown che ha paralizzato il governo federale. I repubblicani sono riusciti a ottenere gli otto voti democratici necessari per raggiungere la soglia di 60 senatori richiesta per l’approvazione dell’intesa, che prevede il finanziamento delle attività governative fino al 30 gennaio. L’accordo rappresenta un compromesso complesso che ha spaccato il partito democratico. Otto senatori dem e un indipendente hanno deciso di votare a favore, mentre la maggioranza del partito, incluso il leader al Senato Chuck Schumer, ha votato contro. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Gli USA tornano alla normalità, Shutdown finito grazie a 8 voti dei democratici “traditori” (ma la sanità è a rischio)

