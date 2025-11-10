Gli studenti del Rousseau di Viterbo donano il sangue | un gesto semplice ma enorme
Un'importante iniziativa di solidarietà. È quella a cui hanno partecipato gli studenti del liceo Jean-Jacques Rousseau di Viterbo, che nella mattinata di lunedì 10 novembre hanno donato il proprio sangue al centro trasfusionale della Asl contribuendo alle necessità della comunità.Ragazze e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi #2novembre ore 9.20 su #Tv2000 nuova lezione di Buongiorno Prof Pierluigi Pavone dialoga con gli studenti dell’Istituto Sant’Apollinare di Roma sul legame profondo — e fragile — tra l’#uomo e la #natura. Aveva ragione Bacon o Rousseau? E se la - facebook.com Vai su Facebook
Oggi #2novembre ore 9.20 su #Tv2000 nuova lezione di @proftv2000 Pierluigi Pavone dialoga con gli studenti dell’Istituto Sant’Apollinare di Roma sul legame profondo — e fragile — tra l’ #uomo e la #natura. Aveva ragione Bacon o Rousseau? E se la natur - X Vai su X
Liceo J. Rousseau. Gli studenti donano sangue all’Avis - NewTuscia – VITERBO – Il giorno 10 Novemre presso il centro trasfusionale della ASL Viterbo, gli studenti del liceo J. Come scrive newtuscia.it
Viterbo, gesto nobile degli studenti del Rousseau donatori di sangue all'Avis - Presso il centro trasfusionale della ASL Viterbo, gli studenti del liceo J. Scrive msn.com
Viterbo, studenti infermieri de La Sapienza donano il sangue - In occasione della Giornata Mondiale degli Infermieri, gli studenti del 1°, 2° e 3° anno del corso di laurea in Infermieristica della Sapienza, Università di Roma, sede di Viterbo, ieri e oggi, si ... Si legge su ansa.it