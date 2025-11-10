Gli studenti del Rousseau di Viterbo donano il sangue | un gesto semplice ma enorme

Viterbotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'importante iniziativa di solidarietà. È quella a cui hanno partecipato gli studenti del liceo Jean-Jacques Rousseau di Viterbo, che nella mattinata di lunedì 10 novembre hanno donato il proprio sangue al centro trasfusionale della Asl contribuendo alle necessità della comunità.Ragazze e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

studenti rousseau viterbo donanoLiceo J. Rousseau. Gli studenti donano sangue all’Avis - NewTuscia  – VITERBO  – Il giorno 10 Novemre presso il centro trasfusionale della ASL Viterbo, gli studenti del liceo J. Come scrive newtuscia.it

studenti rousseau viterbo donanoViterbo, gesto nobile degli studenti del Rousseau donatori di sangue all'Avis - Presso il centro trasfusionale della ASL Viterbo, gli studenti del liceo J. Scrive msn.com

Viterbo, studenti infermieri de La Sapienza donano il sangue - In occasione della Giornata Mondiale degli Infermieri, gli studenti del 1°, 2° e 3° anno del corso di laurea in Infermieristica della Sapienza, Università di Roma, sede di Viterbo, ieri e oggi, si ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Studenti Rousseau Viterbo Donano