Gli stranieri sono il 12,3% Redditi ancora bassi molti aprono un’attività
A Reggio più di un abitante su dieci è straniero. Stando ai dati del 1° gennaio 2024 i residenti nati all’estero erano 65.269, pari al 12,3% della popolazione provinciale: una percentuale superiore alla media nazionale (8,9%) e in linea con quella delle aree più dinamiche del Centro-Nord. Numeri che raccontano una provincia ormai strutturalmente multiculturale, dove la componente straniera non rappresenta più solo un elemento sociale, ma una leva economica e demografica. I dati del Rapporto 2025 sull’economia dell’immigrazione della Fondazione Leone Moressa, presentato al Cnel e alla Camera, mettono in luce il ruolo strategico della popolazione immigrata nel sostenere la crescita e compensare il calo demografico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
