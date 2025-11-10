Gli ascensori della discordia Iommi | Città più inclusiva via le barriere architettoniche

"Una città più inclusiva e accogliente". Così Silvano Iommi, assessore comunale all’Urbanistica, inquadra l’intervento in corso nel sottopasso di piazza Garibaldi a Macerata. Il montaggio delle due strutture degli ascensori che spunteranno in piazza Garibaldi (su un fianco di palazzo Ugolini) e ai Cancelli (all’altezza della curva di viale Leopardi) ha già fatto storcere il naso a molti, visto l’impatto visivo sulla zona. Ma Iommi è convinto della bontà dell’operazione. "Si stanno installando in questi giorni – spiega – le due strutture esterne degli ascensori a servizio del sottopassaggio di piazza Garibaldi che, auspicabilmente, tornerà a nuova vita tra memoria urbana, accessibilità e arte contemporanea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli ascensori della discordia. Iommi: "Città più inclusiva, via le barriere architettoniche"

