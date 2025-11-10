Giungle urbane la mappa degli spazi verdi dove respirare aria più pulita senza spostarsi da Milano
Nonostante negli ultimi anni la qualità dell’aria di Milano sia migliorata, la Pianura Padana rimane una delle regioni con l’aria peggiore a livello europeo, come ribadito pochi giorni fa dalle immagini pubblicate dal programma Copernicus, che mostrano una notevole concentrazione di biossido. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
