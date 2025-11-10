Giungle urbane la mappa degli spazi verdi dove respirare aria più pulita senza spostarsi da Milano

Milanotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante negli ultimi anni la qualità dell’aria di Milano sia migliorata, la Pianura Padana rimane una delle regioni con l’aria peggiore a livello europeo, come ribadito pochi giorni fa dalle immagini pubblicate dal programma Copernicus, che mostrano una notevole concentrazione di biossido. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Giungle urbane, i migliori luoghi dove «respirare» tra i grattacieli - Andar per parchi o alla scoperta di giardini segreti è una nuova tendenza globale, non solo per appassionati di trekking. Riporta panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Giungle Urbane Mappa Spazi