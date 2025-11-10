Giulia De Lelli e Tony Effe la prima foto di coppia con Priscilla è con gli accessori griffati

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno condiviso la loro prima foto di coppia in compagnia di Priscilla. Per l'occasione si sono vestiti in coordinato con gli accessori griffati: ecco cosa hanno indossato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Turetta, condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha comunicato la decisione di rinunciare al processo di secondo grado, previsto per il prossimo 14 novembre. "Sono sinceramente pentito", ha scritto ? ?social=facebook_skytg24_link - facebook.com Vai su Facebook

“Sono in crisi”: bomba su Giulia De Lellis e Tony Effe, l’indiscrezioni - Momento delicato per Giulia De Lellis e Tony Effe: dopo la nascita della loro bimba, emergono indiscrezioni su un possibile allontanamento. Secondo donnaglamour.it

Giulia De Lellis e Tony Effe rispondono alle voci di crisi e fine della loro storia dopo la nascita di Priscilla - Giulia De Lellis e Tony Effe rispondono alle voci di crisi e fine della loro storia dopo la nascita di Priscilla ... Segnala fanpage.it

Giulia De Lellis e Tony Effe, il primo mese di Priscilla - Nessuna crisi, l'influencer e il rapper festeggiano insieme felici con la loro bimba. Scrive msn.com