Giulia De Lelli e Tony Effe la prima foto di coppia con Priscilla è con gli accessori griffati

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno condiviso la loro prima foto di coppia in compagnia di Priscilla. Per l'occasione si sono vestiti in coordinato con gli accessori griffati: ecco cosa hanno indossato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

giulia de lelli tony“Sono in crisi”: bomba su Giulia De Lellis e Tony Effe, l’indiscrezioni - Momento delicato per Giulia De Lellis e Tony Effe: dopo la nascita della loro bimba, emergono indiscrezioni su un possibile allontanamento. Secondo donnaglamour.it

giulia de lelli tonyGiulia De Lellis e Tony Effe rispondono alle voci di crisi e fine della loro storia dopo la nascita di Priscilla - Giulia De Lellis e Tony Effe rispondono alle voci di crisi e fine della loro storia dopo la nascita di Priscilla ... Segnala fanpage.it

giulia de lelli tonyGiulia De Lellis e Tony Effe, il primo mese di Priscilla - Nessuna crisi, l'influencer e il rapper festeggiano insieme felici con la loro bimba. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giulia De Lelli Tony