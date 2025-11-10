Giubileo | Coldiretti agricoltura in festa per 75° giornata del ringraziamento

Arezzo, 10 novembre 2025 –  Il clacson dei trattori è pronto a portare la festa per le vie delle città della Toscana per la 75° Giornata del Ringraziamento istituita da Coldiretti nel 1951 e fatta propria dalla CEI nel 1975. Da Certaldo, cuore della Valdelsa fiorentina ad Anghiari, dalla Piana di Lucca alla Lunigiana, da San Marcello Piteglio a Montalcino e Livorno: la campagna si ferma per incontrare il Signore nella sua Casa. Sono gli stessi agricoltori, in composto silenzio, a portare con le loro mani, come in un rituale fin sotto l’altare, i frutti della terra, ortaggi, frutta, olio, vino, farina, raccolti in questa difficile annata agricola e a chiedere la benedizione per i futuri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

