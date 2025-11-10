Giovanni Storti e Stefano Mancuso in Lunga vita agli alberi regia di Arturo Brachetti

Domenica 18 gennaio al teatro Massimo andrà in scena alle 21:00 “Lunga vita agli alberi”, con Giovanni Storti e Stefano Mancuso, regia di Arturo Brachetti, organizzazione Best Eventi. Uno spettacolo teatrale che vuole svelare i misteri del mondo vegetale attraverso un viaggio appassionante e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

