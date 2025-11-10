Giovane pilota morto in Groenlandia Il padre | Era esperto Cosa è successo?
PISA "Ralph era un mezzo genio. Da piccolo passava ore a giocare con il suo fly simulator, facendo finta di essere un pilota". La voce di Daniele è spezzata dal dolore mentre ricorda il figlio, Ralph Salvini (nella foto), il pilota morto in un incidente aereo a 15 chilometri dalla pista di atterraggio dell’aeroporto di Nuuk in Groenlandia. Il 45enne, originario di Pisa, viveva nella cittadina inglese di Belper insieme alla compagna e alla figlia 14enne. "Ralph era un pilota freelance di aerei di piccole dimensioni e fondatore dell’azienda Laminar Flow – racconta il padre -. Il suo lavoro consisteva nel trasporto dei mezzi da un continente all’altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
