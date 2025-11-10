Giornata internazionale per l' eliminazione della violenza contro le donne | gli appuntamenti a Cascina

Pisatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 18 novembre prende il via a Cascina un fitto calendario di appuntamenti ed eventi che ruotano intorno al 25 novembre 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne'. “Le iniziative che abbiamo messo in campo - dichiara il sindaco Michelangelo Betti - vogliono. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

