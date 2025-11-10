Giorgia Meloni a Bari con i leader del centrodestra per Lobuono | Non ci sono risultati già scritti in partenza
"Non ci sono risultati già scritti in partenza. Non ci sono destini già scritti. Ci sono il lavoro, la buona fede e la determinazione che si mettono nella battaglia. È questo che decide l'esito". A parlare, dal palco di un Teatro Team sold out nei suoi circa duemila posti, è la premier Giorgia. 🔗 Leggi su Baritoday.it
La sinistra vuole sempre mettere le mani nelle tasche degli italiani ma, finché Giorgia #Meloni e Fratelli d'Italia sono al governo della Nazione, non ci sarà mai nessuna patrimoniale, punto. - facebook.com Vai su Facebook
In ambienti di Palazzo Chigi trapela l'irritazione di Giorgia Meloni per la notizia dell'aumento dello stipendio deciso dal presidente del Cnel Renato Brunetta avvalendosi della sentenza della Corte Costituzionale che abolisce il tetto dei 240 mila euro annui p - X Vai su X
