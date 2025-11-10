Giorgetti difende la Manovra

Questa volta nel mirino del governo non è l’opposizione, ma soprattutto quelli che fin dall’altro giorno il ministro dell’Economia ha definito i "professori", con riferimento agli economisti di Bankitalia e Istat e anche ai magistrati della Corte dei Conti. E che a Giancarlo Giorgetti non sia andata giù l’analisi degli uomini delle tre istituzioni lo dimostra il suo j’accuse di ieri: "Una volta che abbiamo cercato" di aiutare "non i ricchi ma chi guadagna delle cifre ragionevoli siamo stati massacrati da coloro che hanno la possibilità di massacrare". Ma non c’è problema: noi pensiamo di "essere nel giusto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giorgetti difende la Manovra

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si difende: «Intervento a favore di chi non ce la fa». Opposizioni all’attacco - facebook.com Vai su Facebook

Manovra 2026, Giorgetti: tutela i conti pubblici e i redditi medi • Il ministro dell'Economia difende il carattere redistributivo della Riforma Irpef in Manovra e resta prudente sull'ampliamento della nuova rottamazione. - X Vai su X

Manovra 2025, Giorgetti difende i tagli all’Irpef: “Aiutiamo il ceto medio, non i ricchi” - Giorgetti ha inoltre ricordato che i tagli al cuneo contributivo introdotti in precedenza sono stati resi stabili e definitivi, confermando la continuità delle misure nel tempo. Secondo giornaledipuglia.com

Manovra, Giorgetti: "Chi prende 2000 euro non è un ricco. Ci massacrano ma siamo nel giusto" - Per Avs, Angelo Bonelli commenta: «Giorgetti, nel panico, difende l’indifendibile dicendo che non è una manovra per ricchi». Si legge su tg.la7.it

Giorgetti difende la manovra: “Massacrati da chi può farlo. Chi guadagna 2mila euro non è un ricco” - Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha difeso con forza la manovra economica del governo, rispondendo alle numerose critiche giunte da istituzioni e ... Come scrive thesocialpost.it