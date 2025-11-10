Giochi Nasce DiaLogico | confronto aperto sul riordino gioco online

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Si è svolto a Roma il primo appuntamento del ciclo DiaLogico, promosso da Logico – Lega Operatori di Gioco su Canali Online, con il supporto di Cuiprodest, sul riordino del gioco a distanza. L'incontro ha riunito esponenti istituzionali, rappresentanti delle authority, associazioni di categoria e operatori del comparto, in un momento cruciale per il settore del gioco pubblico, impegnato nelle procedure di riordino e assegnazione delle nuove concessioni. A introdurre i lavori Moreno Marasco, Presidente Logico. La moderazione dell'incontro è stata affidata a Giuseppe Volpe, Managing Partner di Cuiprodest. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giochi, Nasce DiaLogico: confronto aperto sul riordino gioco online

