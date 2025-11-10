Giochi del Mediterrano e cantieri altri 3 milioni per gli impianti | a Taranto rinasce la pista di pattinaggio
Dai ribassi d'asta e dalle economie nella gestione della struttura, il commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ricava oltre 3 milioni di euro per migliorie e modifiche agli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
