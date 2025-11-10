Giappone parità assoluta alle urne | sindaco scelto a sorte
A Kamisu i due candidati hanno ottenuto lo stesso identico numero di voti. Il sorteggio premia l'indipendente Toshiyuki Kiuchi, ma il rivale presenta ricorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
#SkyInsider Si parla tanto di inverno demografico: vogliamo raccontare come si affronta fuori dall’Italia. In Giappone, cresce il desiderio di avere figlie femmine. Ma l'obiettivo non è la parità: le donne restano legate al lavoro di cura in un Paese che invecchia ra - X Vai su X
ACCADDE OGGI - SCHUMI NEL MIRINO Grand Prix del Giappone 1994 Ad una gara dal termine, la vittoria di Hill porta il mondiale ad una quasi parità. Sarà l'appuntamento di Adelaide a decidere le sorti di un'annata maledetta. - facebook.com Vai su Facebook
Svolta in Giappone, avrà la prima premier donna - Una donna diventa per la prima volta presidente del partito conservatore in Giappone, attualmente alla guida della coalizione di governo, preparando il campo alla sua elezione a premier: una novità ... Come scrive ansa.it