Giallo di Prisciano le approfondite indagini dei Carabinieri rafforzano l’ipotesi suicidio
Sono passati quasi tre mesi dalla tragica morte a Terni dell'ex finanziare Andrea Fiorelli. Era il 22 agosto quando il corpo senza vita è stato trovato nell'auto presente in uno dei garage della propria abitazione nel quartiere periferico di Prisciano. Per la vittima una ferita mortale al collo e.
