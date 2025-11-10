GialappaShow | Magalli Iacchetti e Crescentini ospiti – Anna Foglietta co-conduce con il Mago Forest

Le anticipazioni GialappaShow 10 novembre 2025 annunciano una prima serata scoppiettante su TV8 e Sky Uno. Alla guida c’è il Mago Forest con la co-conduzione di Anna Foglietta. Tra gli ospiti: Giancarlo Magalli, Enzo Iacchetti e Carolina Crescentini. In scaletta parodie, cameo, sigle cult e un ricco blocco musicale. Indice. Anticipazioni GialappaShow 10 novembre 2025 in breve. L’anteprima con Enzo Iacchetti e la sigla “Beautiful”. Sensualità a Corte con il cameo di Magalli. Vererrimo: la “Toffanin” di Brenda incontra Carolina Crescentini. Live set: Inti Illimani, Neri per Caso e Giulia Mei. Vernia dal “baratro”: l’ingresso alla Cremonini. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

