Giacomo Saponi | Manuela mi aveva rivelato di avere un amante di cui era innamorata
E' toccato poi a Giacomo Saponi a salire sul banco dei testimoni esordendo come, il 4 ottobre 2023, sia venuto a conoscenza del decesso della madre. “Manuela Bianchi mi ha chiamato e, subito, la cosa mi è sembrata strana perchè non telefonava quasi mai. Era sconvolta, urlava e piangeva, dicendomi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Omicidio Pierina, al via la terza udienza del processo a Louis È iniziata la terza udienza del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Presente in aula Louis Dassilva, che assisterà alle deposizione di Giacomo, Chiara, e Giuliano Saponi, figli della vittima.
Rimini, delitto di Pierina, Giacomo Saponi: “Manuela Bianchi trovò mia madre nel garage e mi chiamò urlando frasi sconnesse” - Processo per la morte di Pierina Paganelli, dopo Chiara Saponi, a testimoniare è stato poi il turno dell’altro figlio di Pierina, Giacomo Saponi, che ... Secondo corriereromagna.it
Caso Pierina, le dichiarazioni del figlio Giacomo: "Manuela è una manipolatrice" - Una mamma presente nella vita dei figli, una donna ancora energica che a 78 anni guidava e si faceva carico di molti problemi familiari compresi quelli economici. Da altarimini.it
Pierina Paganelli, il figlio Giacomo Saponi ai giudici: “Manuela Bianchi una manipolatrice” - Giacomo Saponi accusa la cognata Manuela Bianchi di essere "manipolatrice". Riporta ilfattoquotidiano.it