Gi Group | oltre 4.500 opportunità di lavoro in vista del Natale

(Adnkronos) – Con l’arrivo del Black Friday e delle festività natalizie, cresce in tutta Italia la domanda di personale per rispondere all’aumento dei volumi di attività e dei consumi. A confermarlo è Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, che è alla ricerca di oltre 4.500 profili da inserire in diversi ambiti su . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

