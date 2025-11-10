Dopo la lite Donatella e Francesca lasceranno la casa del Grande Fratello durante l’ottava puntata. Cosa è successo tra Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto al Grande Fratello? Le due si sono rese protagoniste di una discussione animata ieri a causa di alcuni comportamenti che entrambe non hanno gradito. Alla gieffina barese non è piaciuto il fatto che abbiano provato a coinvolgerla in scherzi che non le piacciono, la Carrara però non ha preso bene la sua reazione ed è per questo che ha preso le distanze da lei. Vedendo che non l’ha più nemmeno salutata Donatella ha provato ad avere un chiarimento. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - GF, scoppia la lite tra Francesca e Donatella: stasera dovranno abbandonare la casa