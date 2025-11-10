Gentiloni | Alternativa a Meloni? Se pensiamo che ci sia già allora good luck – Il video

Open.online | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Milano, 10 novembre 2025 "Ho detto che bisogna lavorare perché ciò avvenga. Se pensiamo che c'è già, ok, good luck.", così l'ex premier ed esponente Pd Paolo Gentiloni ospite del Festival di Linkiesta a Milano. Linkiesta Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

gentiloni alternativa meloni pensiamoGentiloni: Alternativa a Meloni? Se pensiamo che ci sia già allora good luck - (Agenzia Vista) Milano, 10 novembre 2025 "Ho detto che bisogna lavorare perché ciò avvenga. Secondo msn.com

gentiloni alternativa meloni pensiamoLa provocazione di Gentiloni: «Alternativa a Meloni? Se pensiamo che ci sia già allora good luck...» - «Ho detto che bisogna lavorare perché ciò avvenga. Da msn.com

gentiloni alternativa meloni pensiamoGentiloni: "Lavorare per alternativa a Meloni. Se pensiamo che ci sia già, good luck" - "Ho detto che bisogna lavorare perché ciò avvenga. Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Gentiloni Alternativa Meloni Pensiamo